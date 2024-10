Dólar perde força ante real, após abrir em alta por exterior

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/10/2024 - 9:49 Para compartilhar:

O dólar passou a cair no mercado à vista, puxando os juros futuros para baixo, após altas na véspera. Nos primeiros negócios, a moeda norte-americana registrou ganho moderado frente ao real e alinhado à tendência externa frente às moedas principais e outras divisas emergentes ligadas a commodities.

Investidores ecoam os sinais conservadores de corte de juros pelo presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell. Ele indicou que o Fed espera cortar juros em 25 pontos-base nas duas próximas reuniões de política monetária deste ano.

A queda do petróleo favoreceu a correção positiva do dólar mais cedo também, em meio a incertezas geopolíticas no Oriente Médio, feriado semanal na China e compasso de espera dos investidores por indicadores de atividade e emprego

Investidores aguardam dados de atividade industrial norte-americanos (PMIs) medidos pela S&P Global (10h45) e ISM (11 horas), além do relatório Jolts de abertura de vagas de trabalho (11 horas). Estão previstos discursos de quatro dirigentes do Federal Reserve.

Na enxuta agenda interna, o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) subiu 0,63% no encerramento de setembro, após fechar agosto com recuo de 0,16% e perto do teto da pesquisa do Projeções Broadcast, de alta de 0,65%. Com o resultado, o índice acumula alta de 4,55% em 12 meses.

Há expectativa por leilões de NTN-B e LFT do Tesouro (11h00) e palestra do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto no início da tarde(12h20).

A lei das bets fica no radar. Hoje, sai a lista com as empresas de apostas online que pediram à pasta autorização para operar no País. A Fazenda estima que serão banidos de 500 a 600 sites de apostas nos próximos dias.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que se reunirá nesta terça-feira com a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) para discutir a publicidade das apostas esportivas – as bets – e classificou como “urgente” a tomada de providências para evitar o “assédio televisivo” e de meios de comunicação sobre essa atividade. O encontro está previsto para as 14h. Segundo o ministro, o Conselho Nacional Autorregulamentação Publicitária (Conar) também participará.

Às 9h34, o dólar à vista caía 0,21%, a R$ 5,4361. Mais cedo, a divisa subiu até R$ 5,4736 (+0,48%). O dólar para novembro recuava 0,28%, a R$ 5,4555.