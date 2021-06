Dólar passa a subir à casa dos R$ 5,05 com piora externa após dirigente do Fed

O dólar devolveu a queda intradia, passou a subir no mercado à vista e renovou máxima a R$ 5,0469 há pouco. A virada de sinal para cima acompanha a ampliação de ganhos do dólar ante divisas emergentes e ligadas a commodities, com destaque para a valorização de 1,28% ante o peso mexicano por volta das 11h15.

De acordo com operadores de câmbio, o catalisador da mudança do sinal é ainda a reação externa ruim aos comentários do presidente da distrital de St. Louis do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), James Bullard.

Em entrevista à CNBC, Bullard afirmou que as discussões para a retirada dos estímulos monetários começaram oficialmente. Na última quarta, o Fed assumiu postura mais “hawkish” em seu anúncio de política monetária.

