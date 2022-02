Dólar passa a oscilar mais perto da estabilidade à espera de ‘payroll’

O dólar está oscilando mais perto da estabilidade e tinha viés de baixa de 0,07%, a R$ 5,2911 no mercado à vista por volta das 9h50 desta sexta-feira, dia 4. O economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira, afirma que o dólar está volátil, já intercalou alta e queda entre margens estreitas em meio a expectativas pelo relatório de empregos (“payroll”) dos Estados Unidos em janeiro, que será divulgado às 10h30.

Segundo ele, a alta firme do petróleo ajudou na ampliação da queda do índice DXY do dólar ante seis divisas relevantes no exterior, pesando também no mercado local, enquanto a abertura em alta leve frente o real acompanhou o ajuste para cima do dólar ante outras divisas emergentes e ligadas a commodities, como peso mexicano e rand sul africano, entre outras.

O dólar ante o real abriu com alta moderada na manhã desta sexta-feira, acompanhando os ajustes para cima ante outras divisas emergentes e ligadas a commodities no exterior. A moeda passou a cair depois da abertura, pressionado pelo índice DXY, que ampliou perdas diante da aceleração dos ganhos do petróleo. A piora dos mercados de ações no exterior na última hora é monitorada pelos investidores.

