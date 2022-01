Dólar passa a cair com fluxo e desmonte no futuro por queda das bolsas em NY

O dólar devolveu a alta intradia e passou a cair. O dólar à vista tem mínima a R$ 5,41015 (queda de 0,11%). No mercado futuro, o dólar para fevereiro virou para o lado negativo também, com mínima a R$ 5,4210. Operadores de câmbio afirmam que tem continuidade o desmonte de posições defensiva no mercado futuro e os ingressos de fluxo cambial em meio à queda das bolsas no exterior e a abertura há pouco dos mercados à vista em Nova York em terreno negativo.

A fraqueza do dólar ignora o anúncio dos servidores do Banco Central de uma nova paralisação na manhã de 9 de fevereiro, com alerta de que poderá afetar manutenção de sistemas e informações ao SFN, e sinalização de greve a partir de 9 de março.

