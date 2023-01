Dólar opera sem direção clara com foco em Davos e em dia de feriado nos EUA

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 16/01/2023 - 10:34 Compartilhe





Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar à vista alternava leves ganhos e perdas ante o real nesta segunda-feira, em pregão que deve ter menor liquidez uma vez que as bolsas nos Estados Unidos ficarão fechadas para o feriado de Martin Luther King Jr.

Na cena local, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, inicia nesta segunda-feira sua agenda no Fórum Econômico Mundial de Davos.





Às 10:28 (de Brasília), o dólar à vista avançava 0,06%, a 5,1104 reais na venda.

Na B3, às 10:28 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,21%, a 5,1265 reais.

Na Suíça, Haddad tem encontro com Achim Steiner, chefe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), seguido de reunião com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn.

“Em Davos, Haddad busca mostrar uma agenda nacional mais em sintonia com o mundo, argumentando que o ‘Capitólio brasileiro’ é um episódio superado”, escreveram os analistas da Mirae Asset em relatório.

O ministro cumpre a agenda internacional após, na semana passada, apresentar um pacote de medidas econômicas que foi, em geral, bem visto pelos agentes de mercado, ainda que com ressalvas. A iniciativa foi bem avaliada, mas as propostas foram lidas como de curto prazo e muito focadas em elevar receitas em vez de cortar despesas.

Victor Beyruti, economista da Guide Investimentos, disse à Reuters que o início de semana é “morno”, sendo que o principal destaque é a presença do ministro em Davos.





“O real tem tido uma dinâmica mais favorável principalmente por um exterior mais favorável”, afirmou ele. “A falta de liquidez e a desaceleração no ritmo de alta das commodities acho que desfavorece o real”, acrescentou, citando em especial a queda do minério de ferro na Ásia. O dólar recuou 2,46% na semana passada ante o real.

Agentes financeiros mantêm no radar possíveis novidades sobre uma nova âncora fiscal para o país, bem como uma definição em relação à execução do salário mínimo proposto para 2023.

A agenda de dados econômicos locais na semana é mais esvaziada, com IGP-10 na terça-feira e dado de desemprego na quinta-feira. Nesta manhã, a pesquisa Focus do Banco Central mostrou uma alta nas expectativas dos economistas do mercado para a taxa Selic no final de 2023 em comparação à divulgação da semana passada.

No exterior, o dólar operava em leve alta contra uma cesta de moedas fortes, com dados da economia chinesa sob os holofotes do mercado.

A moeda norte-americana exibia ganhos também contra os principais pares emergentes do real.

Na sexta-feira, o dólar à vista subiu 0,14%, a 5,1074 reais na venda.

