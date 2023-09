Dólar opera em queda em dia de alívio com noticiário da China

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/09/2023 - 10:28 Compartilhe

Em queda desde a abertura, o dólar vem na manhã desta segunda-feira renovando mínimas nos últimos minutos, em linha com a tendência praticamente generalizada de enfraquecimento da moeda americana no exterior. O dia é de alívio com o noticiário vindo da China, que conta com inflação abaixo do esperado, estímulos ao crédito e promessa de combate à instabilidade do yuan.

Segundo Fabrizio Velloni, economista-chefe da Frente Corretora, as notícias da China são positivas, mas ainda incipientes para justificar uma queda tão forte do dólar. O economista chama a atenção para as recentes altas do dólar e do petróleo que podem levar a novos reajustes dos preços dos combustíveis, com potencial para pressionar a inflação. “Na véspera da divulgação do IPCA, uma taxa não tão baixa pode levar o Banco Central a optar por um corte menor da taxa Selic, o que favorece a queda do dólar (pela atratividade dos juros)”, disse.

Às 10h17, o dólar à vista era cotado a R$ 4,9343, em queda de 0,97%. O dólar futuro para liquidação em outubro recuava 1,11%, aos R$ 4,9505. O Dollar Index (DXY), que mede a variação do dólar ante uma cesta de seis moedas fortes, tinha baixa de 0,45%, aos 104,62 pontos.

A agenda da semana reserva indicadores econômicos importantes tanto aqui quanto no exterior, que podem ser fatores de instabilidade no câmbio.

Um dos principais indicadores é o IPCA de agosto, índice utilizado pelo Banco Central como referência para as metas de inflação. Mas os próximos dias também reservam dados como os índices de inflação no varejo (CPI) e no atacado (PPI) dos Estados Unidos. Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) divulga sua decisão de política monetária na quinta-feira e também vai concentrar atenções.

Neste início de dia, o investidor acompanha os dados do Boletim Focus, do Banco Central, que mostrou ligeira elevação nas estimativas para o IPCA de 2023 (de 4,92% para 4,93%) e de 2024 (de 3,88% para 3,89%).

Para o câmbio, a pesquisa mostrou elevação das expectativas em 2023, passando de R$ 4,98 para R$ 5,00. Para 2024, o mercado elevou de R$ 5,00 para R$ 5,02 a projeção para o dólar.

