Dólar opera em baixa, diante de perspectivas para BCs, e vai à mínima em meses

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/12/2023 - 18:21 Para compartilhar:

O dólar recuou nesta quarta, 27, ante outras moedas principais, ainda diante da expectativa de relaxamento monetário pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) ao longo do próximo ano. Com isso, o índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, renovou mínimas em 5 meses. Além disso, o iene se fortaleceu, com sinais do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) também como destaque.

Por volta das 18h (de Brasília), o dólar caía a 141,78 ienes. O euro subia a US$ 1,1108, na máxima em quatro meses e meio, e a libra avançava a US$ 1,2794. O índice DXY (que mede a força do dólar ante seis rivais) fechou com baixa de 0,47%, aos 100,986 pontos.

As apostas de algum relaxamento monetário até março superavam por pouco os 90%, no fim desta tarde, diante da ampla expectativa de que o Fed cortará juros logo, após a mais recente reunião e diante das declarações do presidente do BC, Jerome Powell. O movimento tende a pressionar o dólar.

Do lado do BoJ, o presidente do banco central japonês, Kazuo Ueda, disse que a possibilidade de elevar os juros “não é zero”, mas avaliou que isso não deve ocorrer no primeiro trimestre de 2024, como aposta parte do mercado. O sumário de opiniões do BoJ mostrou ainda que alguns dirigentes querem discutir mais amplamente a saída da acomodação monetária, no quadro atual. Após a publicação do documento, o iene perdeu fôlego.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias