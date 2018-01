Dólar não apresenta direção definida em meio a preocupação política nos EUA

Os contratos futuros do dólar fecharam sem direção definida na comparação com as principais rivais nesta sexta-feira, 19, em meio a preocupações políticas nos Estados Unidos. O Congresso precisa aprovar até esta meia-noite a extensão do financiamento ao governo para evitar a paralisação de agências federais.

No fim da tarde em Nova York, o dólar recuava a 110,71 ienes, de 110,09 ienes na tarde de quinta-feira; e o euro caia a US$ 1,2230, de US$ 1,2235.

Nesta quinta à noite, a Câmara dos EUA passou por 230 votos a 197 uma medida paliativa para manter o governo americano funcionando até 16 de fevereiro. Mas espera-se que a o projeto não consiga os votos necessários para ser aprovado no Senado, dada a oposição da maioria dos democratas e de alguns republicanos.

O dólar vem perdendo força desde o começo do ano. Um índice que compara a moeda americana com 16 outras divisas recuou 1,8% até esta sexta, pressionado por temores com uma possível paralisação do governo.

“No momento, o dólar é uma moeda fraca”, disse Daniel Katzive, estrategista do BNP Paribas para a América do Norte. “Há um pouco de foco no drama da paralisação do governo”, completou.

Já o contrato futuro da bitcoin para janeiro, negociado na CME, encerrou o dia em queda de 3,85%, para US$ 11.360,00. (Com informações da Dow Jones Newswires)