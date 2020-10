Dólar limita alta das taxas longas de juros e demais rondam ajustes

Os juros futuros têm alta na manhã desta quinta-feira, 8, diante de preocupações fiscais e antes do leilão de prefixados do Tesouro (11h), mas o movimento é limitado pelo recuo do dólar ante o real. A alta de 3,4% das vendas no varejo em agosto na margem, pouco acima da mediana estimada de 3,20% tem efeito limitado e as taxas curtas e médias rondam os ajustes. Às 9h31, o Di para janeiro de 2027 estava em 7,63%, de 7,58% no ajuste de quarta-feira. O DI para janeiro de 2023 era cotado a 4,76%, de 4,77%, e o para janeiro de 2022 estava em 3,26%, de 3,27% no ajuste anterior.

