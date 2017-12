Dólar janeiro volta a cair após núcleo do CPI dos EUA abaixo do esperado

O dólar futuro de janeiro voltou a recuar no fim da manhã desta segunda-feira, 13, mas sem renovar mínima, reagindo ao enfraquecimento do dólar no exterior, após o resultado abaixo do esperado do núcleo da inflação ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos.

Às 11h38, o dólar janeiro recuava 0,06%, aos R$ 3,310. O dólar à vista seguia em baixa, aos R$ 3,3048 (-0,64%).

Em Nova York, o dólar renovou mínima a 112,958 ienes; o euro sobe a US$ 1,1757.