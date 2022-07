Dólar futuro salta a R$ 5,40; juros terminam estendida sem direção definida

O dólar encerrou a sessão desta segunda-feira, 11, em alta de 2,20% no segmento futuro, com o contrato para agosto saltando a R$ 5,4065. O movimento guarda relação com a deterioração dos ativos domésticos hoje, em face da aversão ao risco sob as chances de recessão global. Tímido, o giro financeiro foi de R$ 9,5 bilhões.

Na renda fixa, os contratos de DI terminaram a sessão estendida sem direção clara. Os vértices curtos e intermediários subiram: o janeiro 2023 passou de 13,88% na regular a 13,89% (máxima) no pregão extra; o janeiro 2024 avançou de 13,90% a 13,94%; e o janeiro 2025 foi de 13,22% a 13,235%. Por sua vez, o janeiro 2027 cedeu de 13,08% a 13,07%.