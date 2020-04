Dólar futuro dispara após fechamento do mercado à vista e impulsiona juros longos

O dólar futuro ampliou os ganhos após o fechamento do mercado à vista nesta quarta-feira, 22, levando junto os juros de prazo mais longo na sessão estendida.

Na máxima do dia, o dólar foi a R$ 5,4670. Operadores ressaltam que o comportamento da moeda americana no final do dia segue refletindo a perspectiva de corte mais intenso de juros no Brasil, o que tem levado investidores a retirarem recursos do País. “É juro para baixo e dólar para cima”, ressalta o responsável pela área de câmbio da Terra Investimentos, Vanei Nagen. No fechamento, o dólar para maio terminou em alta de 2,68%, cotado em R$ 5,4640. O giro foi de US$ 18,3 bilhões, acima dos US$ 11,63 bilhões de segunda-feira.

Esse movimento se refletiu nos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) de prazo médio e longo. O contrato de janeiro 2025 encerrou a sessão estendida em 5,96%, mesmo nível do ajuste de segunda-feira, após baixar a 5,86% no encerramento da regular hoje. O janeiro 2027 terminou em 6,92%, ante 6,83% no ajuste de segunda-feira e 6,80% no fim dos negócios das 16h desta quarta-feira.

O impacto foi visto, mais modestamente, no trecho mais curto da curva. O janeiro 2021 apontava 2,69%, ante 2,65% na regular e 2,83% no ajuste de segunda-feira. O janeiro 2022 estava em 3,26%, ante, respectivamente, 3,19% e 3,37%. E o janeiro 2023 estava em 4,29%, ante 4,21% e 4,37%.