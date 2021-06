Dólar futuro cai a R$ 5,06 e juros têm leve alta na estendida

O dólar futuro encerrou a sexta-feira em queda de 0,50%, a R$ 5,0620, no vencimento para julho. No Brasil, a moeda acompanhou a desvalorização global do dólar na sessão. O volume negociado foi pouco mais de R$ 14,5 bilhões.

A queda global deriva da leitura mais fraca do que o previsto por analistas do relatório de emprego (payroll) dos Estados Unidos. Em abril, segundo o Departamento do Trabalho, houve geração líquida de 559 mil empregos em maio, resultado que ficou abaixo da mediana de 700 mil coletada pelo Projeções Broadcast.

Nas taxas de juros, o movimento foi de leve alta na estendida ante o ajuste. O contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2022 foi de 5,045% na regular a 5,075%. O janeiro 2023 passou de 6,635% a 6,655%. O janeiro 2025 subiu de 7,70% a 7,74%. E o janeiro 2027 avançou de 8,24% a 8,26%.

