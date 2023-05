Dólar firma queda frente ao real com fluxo de entrada

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/05/2023 - 13:59 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar consolidava suas perdas frente ao real nesta terça-feira, no que participantes do mercado financeiro disseram refletir movimento técnico em meio a um fluxo positivo e a realização de lucros.

Às 13:55 (horário de Brasília), o dólar à vista recuava 0,60%, a 4,9850 reais na venda.

Na B3, às 13:55 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,56%, a 5,0075 reais.

Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital, citou “forte pressão vendedora no mercado futuro” conforme investidores diminuem posições cambiais defensivas, acrescentando que “ainda temos juros muito altos, uma bolsa barata em dólar, e tudo isso também pode refletir um pouco neste fluxo”.

Nesta tarde, o Ibovespa subia cerca de 1,5%.

Jefferson Rugik, da Correparti Corretora, citou ainda aparente movimento de realização de lucros por parte de exportadores, que aproveitaram patamares acima de 5 reais para vender a moeda norte-americana.

A desvalorização do dólar nesta sessão vinha depois de a moeda ter subido 1,44% na segunda-feira, a 5,015 reais.

Embora tenha reconhecido movimento de correção técnica nesta terça, Hideaki Iha, operador da Fair Corretora, disse mais cedo que não faz sentido haver uma recuperação do real, citando um ambiente externo amplamente favorável ao dólar.

As importações da China, por exemplo, contraíram com força em abril, enquanto as exportações aumentaram a um ritmo mais lento. Iha citou ainda amplos temores sobre o impasse em torno do teto da dívida dos Estados Unidos, bem como problemas inflacionários globais e risco crescente de recessão, como fatores que devem sustentar o dólar acima de 5 reais.

No exterior, o índice do dólar contra uma cesta de pares fortes subia 0,25%.

(Por Luana Maria Benedito)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias