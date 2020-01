Dólar fica quase estável ante rivais com feriado e na esteira de dados dos EUA

O dólar ficou quase estável ante rivais nesta segunda-feira, 20, dia de liquidez reduzida no mercado devido ao feriado nos Estados Unidos, depois de ter quase alcançado o nível mais alto em cerca de quatro semanas hoje. A divisa ainda se beneficia de indicadores americanos divulgados na semana passada que vieram acima do esperado.

No final da tarde em Nova York, o dólar ficava estável a 110,17 ienes, enquanto o euro tinha leve alta a US$ 1,1099 e a libra esterlina recuava a US$ 1,3009. Na mesma marcação, o índice DXY, que mede a variação da moeda dos EUA ante uma cesta de seis rivais fortes, operava com leve queda de 0,02%, a 97,585 pontos.

As vendas no varejo americano e as construções de moradias nos EUA, por exemplo, registraram avanço acima do esperado em dezembro. Na visão de Joe Manimbo, analista sênior de mercado do Western Union, esses resultados sugeriram “pouca ou nenhuma perda de potência” da economia americana no último trimestre de 2019.

O Western Union também destaca que o euro, embora tenha tido leve avanço hoje, em meio ao menor volume de negociação no mercado, “está encontrando dificuldades para competir com o dólar”, devido ao “otimismo” com a economia dos EUA.

Para a instituição financeira, a libra ainda é afetada por “dados fracos do Reino Unido apontando para um risco crescente” de um corte de juros pelo Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês).

Ante divisas emergentes, o dólar recuava a 18,6833 pesos mexicanos, mas subia a 14,5140 rands sul-africanos e a 60,0301 pesos argentinos, no final da tarde em Nova York.