Dólar fica quase estável ante outras divisas fortes, com euro em queda

O dólar avançou ante outras moedas principais, mas bem perto da estabilidade, em uma sessão atípica por causa de pregões abreviados em várias bolsas, inclusive em Nova York, na véspera do Natal. O euro recuou frente ao dólar, enquanto a libra alternou entre perdas e ganhos.

Perto do fechamento em Nova York, o dólar subiu a 109,39 ienes, praticamente estável, o euro recuava a US$ 1,1087 e a libra tinha alta a US$ 1,2955.

Pela manhã, o dólar chegou a mostrar mais força ante as divisas fortes. A libra chegou a cair ante a moeda americana, ainda pressionada pelas dúvidas sobre o Brexit no Reino Unido.

A BK Asset Management afirma em comentário que a moeda pode devolver ganhos obtidos desde a eleição no país, com cautela diante da aparente pressa do premiê Boris Johnson para encerrar o período de transição na saída da União Europeia, o que aumentaria o risco de um Brexit sem acordo. Hoje, porém, a libra ganhou força ao longo do dia e inverteu o sinal ante o dólar.

O euro, por sua vez, mostrou mais fraqueza ante a moeda dos EUA, embora tampouco sem grandes movimentos. Nesse caso, o BBH destaca que a moeda comum tem ficado contida abaixo do patamar de US$ 1,11.