Dólar fica perto da estabilidade, com pacote fiscal e acordo por Brexit

O dólar operou sem sinal único frente aos principais concorrentes nesta segunda, 28, se valorizando ante a libra, em meio ao acordo pelo Brexit, e se enfraquecendo junto ao euro. O dia foi marcado pela assinatura por Donald Trump de um novo pacote fiscal nos Estados Unidos, o que deve injetar ao menos US$ 900 bilhões na economia, e desvalorizar a moeda americana. Ao longo do dia, porém, o dólar se fortaleceu, e o índice DXY, que mede o ativo junto a seis moedas de economias desenvolvidas, fechou perto da estabilidade, em leve alta. Entre as moedas emergentes, a lira turca teve avanço destacável ante o dólar.

O pacote de US$ 900 bilhões em estímulos para economia dos EUA teve como efeito a desvalorização da moeda americana. Por sua vez, ao longo do dia, em meio ao sentimento de risco com a covid-19, tendo como destaque a descoberta de novas variáveis mais transmissíveis do vírus, o dólar diminuiu as perdas. O índice DXY fechou em alta de 0,01%, a 90,337 pontos, após operar boa parte do dia no negativo. Uma das moedas que se desvalorizou junto ao dólar foi o iene, com a moeda americana cotada a 103,86 ienes no fim da tarde em Nova York.

Já a libra repercutiu o acordo comercial pós-Brexit acertado junto à União Europeia em meio ao feriado de Natal, com resultados refletidos na sessão de hoje. A moeda britânica contou com menor liquidez no dia, tendo em conta que a segunda-feira foi de feriado no Reino Unido e manteve mercados fechados. No mesmo horário citado acima, a libra era cotada a US$ 1,3447. O BBH comenta em relatório que, mesmo após ter sido anunciado no dia 24 um acerto, deve continuar a haver negociações entre as partes, com divergências em pontos como a pesca e a garantia de um campo justo de disputa entre as economias da região

O euro foi impulsionado na comparação com o dólar pelo acerto, e era cotado a US$ 1,2208. O Parlamento Europeu aprovou provisoriamente o pacto, por unanimidade, e voltará a analisar o texto em janeiro. O legislativo britânico, por sua vez, fará uma votação nesta quarta-feira, 28.

Entre os emergentes, o dólar operou com sinais distintos. Entre as valorizações, a mais notável foi da lira turca, que operou constantemente próxima aos 2% de fortalecimento junto ao dólar. A decisão do banco central do país na última semana de aumentar os juros para 17% estimulam a moeda, e hoje o país contou ainda com as notícias sobre um possível acordo comercial com o Reino Unido. Às 18h17, o dólar era cotado a 7,4304 liras turcas.

