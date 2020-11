Dólar fica perto da estabilidade ante rivais com vacina e avanço da covid-19

O dólar operou perto da estabilidade frente a maioria das moedas rivais nesta sexta, 20, oscilando entre pequenas perdas e ganhos. De um lado, a perspectiva por uma vacina contra a covid-19 estimula a busca por ativos de risco. Por outro, o cenário atual de avanço da doença leva à cautela sobre uma retomada econômica. Entre as emergentes, a lira turca experimentou uma das principais desvalorizações, um dia depois de intensos ganhos seguindo a alta de juros promovida pelo banco central local.

O índice DXY, que mede o dólar frente outras seis moedas de economias desenvolvidas, fechou em alta de 0,11%, a 92,392 pontos. Na semana, o índice acumula baixa de 0,39%. No final da tarde em Nova York, o dólar era cotado a 103,83 ienes, quase estável.

O dólar alternou entre pequenos ganhos e perdas em relação ao euro, iene e libra hoje. “Investidores olham para uma vacina potencialmente potente contra o coronavírus”, mas “os negociantes de moeda estão mais preocupados com o presente”, avalia a Western Union, sobre os distintos sinais de curto e longo prazo.

Avaliação parecida é a do ING, que diz que a “dicotomia pode provar ser um jogo de soma zero para os mercados no momento”, em relação aos sinais diversos sobre a covid-19. O banco espera que o dólar mantenha a trajetória de estabilidade na próxima semana.

Na zona do euro, o índice de confiança do consumidor para novembro divulgado hoje foi um pouco melhor do que o esperado, -17,6, frente a uma projeção de -18, mas em queda com relação a outubro, quando era de -15,5. A moeda comum tinha desvalorização frente ao dólar no final da tarde, e era cotada a US$ 1,1864.

A libra foi fortalecida pelo bom desempenho do varejo divulgado hoje. “O novo aumento nas vendas no varejo em outubro significa que elas estão agora 6,8% acima do nível anterior ao coronavírus”, destacam analistas da Capital Economics. A moeda britânica era cotada a US$ 1,3295 no mesmo horário.

Entre os emergentes, houve sinais diversos, com o rublo russo e o peso mexicano se valorizando em um dia positivo para o petróleo, que fechou em alta próxima a 2% em Londres e Nova York. O destaque negativo ficou com a moeda da Turquia. Às 18h02, o dólar era cotado a 7,6178 liras turcas. A desvalorização veio após intensos ganhos ontem, em dia marcado pela elevação dos juros por parte do banco central da país, que era aguardada com ansiedade pelo mercado.

