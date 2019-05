Dólar fica perto da estabilidade ante rivais com China e Fed no radar

O dólar subiu ligeiramente em relação ao iene, mas caiu contra o euro e ficou estável diante da libra nesta segunda-feira, 20, em posições próximas à estabilidade ante os principais rivais, à medida que investidores monitoraram uma série de discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) e os desdobramentos da ofensiva do governo americano contra a principal empresa de tecnologia da China, a Huawei.

Perto do fechamento em Nova York, a moeda americana tinha alta a 110,04 ienes, enquanto o euro avançava a US$ 1,1169 e a libra operava estável a US$ 1,2727.

Se, no contexto do Fed, os olhares recaem sobre se o BC americano estaria ou não disposto a cortar a taxa básica de juros ao menos uma vez este ano – como indicam atualmente os preços de ativos no mercado -, o dólar sofreu alguma pressão na primeira metade da sessão com o anúncio de que empresas como o Google suspenderiam alguns serviços prestados à Huawei.

Além de falas como as do vice-presidente do Fed, Richard Clarida, e do presidente da distrital de Atlanta, Raphael Bostic – que, por sua vez, não vê um corte de juros como iminente -, investidores acompanharão logo mais o discurso do presidente da instituição, Jerome Powell, às 20h (de Brasília).