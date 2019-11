Dólar fica em R$ 4,2054 na segunda coleta de taxas para Ptax diária, diz BC

O Banco Central fixou em R$ 4,2054 o valor do dólar resultante da segunda coleta de taxas, feita nas mesas de operação do mercado para a formação da Ptax diária, que será divulgada depois das 13 horas. Na primeira coleta, por volta das 10 horas, o valor foi fixado em R$ 4,2022, de acordo com o Banco Central.

No mercado à vista de câmbio, que só está operando hoje em outras praças do País, por causa do feriado da Consciência Negra na cidade de São Paulo, Bancos e corretoras estão negociando o dólar spot em um ambiente com liquidez bem reduzida.

A Tesouraria do Bradesco em Osasco informou, por volta das 10h40, que o valor do dólar no mercado à vista estava sendo negociado a R$ 4,2030 na compra e a R$ 4,2050 na venda.

Na corretora Correparti, em Curitiba, o dólar à vista era cotado a R$ 4,1920 na compra e a R$ 4,2250 na venda.

Ontem (3ª feira), a taxa Ptax do dia fechou em R$ 4,2084, com valorização de 0,61%.