Dólar fecha sessão em queda de 0,47%, a R$4,7628 na venda; moeda perde 14,55% no 1° tri

(Reuters) – O dólar caiu nesta quinta-feira, fechando março com a maior desvalorização mensal desde outubro de 2018 e marcando seu pior trimestre em mais de 13 anos contra o real, cujo desempenho em 2022 continua superando o de todas as outras moedas globais.

No dia, a moeda à vista caiu 0,47%, a 4,7628 reais. As perdas do dólar em março totalizaram 7,63%, as mais acentuadas desde outubro de 2018 (-7,79%), levando as perdas acumuladas no primeiro trimestre a 14,55%. Isso, por sua vez, representa a baixa mais intensa desde o período de abril a junho de 2009 (-15,81%).

Na B3, às 17:05 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,71%, a 4,7380 reais.

(Por Luana Maria Benedito)

