Dólar fecha praticamente estável a R$ 5,42 após cair 1% durante o dia

Num dia de volatilidade no mercado financeiro, o dólar fechou praticamente estável após cair mais de 1% no início da tarde. A bolsa de valores teve um dia mais favorável e emendou a terceira alta seguida, recuperando o nível de 98 mil pontos.

O dólar comercial encerrou esta terça-feira (19) vendido a R$ 5,42, com recuo de 0,1%. A cotação operou abaixo dos R$ 5,40 durante boa parte da sessão, chegando a cair para R$ 5,36 na mínima do dia, por volta das 14h. No entanto, a moeda norte-americana recuperou a força perto do fim das negociações até fechar próxima da estabilidade.

Com o desempenho de hoje, o dólar acumula alta de 3,53% em julho. Em 2022, a divisa cai 2,8%. A arrancada do dólar durante a tarde foi um movimento global, à medida que os investidores internacionais demandaram mais moeda norte-americana. A moeda norte-americana fechou em alta perante as moedas dos principais países emergentes, mas manteve a queda em relação ao real, ao peso chileno e ao rand sul-africano.

O mercado de ações teve um dia de recuperação. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 98.245 pontos, com alta de 1,37%. O indicador fechou acima dos 98 mil pontos pela primeira vez desde o último dia 12, impulsionado pelas ações da Petrobras, as mais negociadas, e pela recuperação das bolsas norte-americanas.

Nesta terça, o mercado financeiro global atravessou um dia de indefinição, com os investidores aguardando a próxima reunião do Federal Reserve (Fed, Banco Central norte-americano), no fim do mês, para saber se o órgão elevará os juros básicos dos Estados Unidos em 0,75 ou em 1 ponto percentual. Taxas mais altas provocam a fuga de recursos de países emergentes, como o Brasil.

*Com informações da Reuters.