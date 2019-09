Dólar fecha no pior patamar desde 13 de setembro de 2018

Em dia marcado pelo baixo volume de negócios no mercado doméstico, com giro de menos da metade de um dia normal na Bolsa e no câmbio, por conta do feriado nos Estados Unidos, o dólar acelerou a alta e superou o nível de R$ 4,18, fechando no maior patamar desde 13 de setembro de 2018. O real foi a moeda emergente com pior desempenho ante o dólar no mercado internacional.

Os ativos domésticos tiveram piora na tarde de hoje, em meio a relatos de que a China e Estados Unidos estão tendo dificuldade de encontrar uma data para uma reunião bilateral, esperada para este mês e que deve discutir a situação comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Ibovespa ampliou o ritmo de queda, com investidores realocando carteiras neste início de mês, quando começa a vigorar a nova composição do principal índice de ações do Brasil. O Ibovespa fechou os negócios na mínima do dia e perdeu o patamar dos 101 mil pontos, que vinha defendendo até por volta do meio-dia.

O aumento da pressão no câmbio no final da tarde ajudou os juros futuros a renovarem máximas, fechando com ganhos firmes nas taxas longas. Também na renda fixa a sessão foi marcada pela fraca liquidez, com negócios de cerca de um terço da média dos últimos 30 dias nos principais contratos.

Mesmo sem a referência de Wall Street, o noticiário externo foi movimentado hoje e não faltaram notícias negativas, seja da Argentina, onde a Casa Rosada tomou medidas para restringir a compra de dólares por pessoas físicas, seja na Europa, onde as dificuldades no processo de saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit) continuaram a concentrar as atenções.

Em Buenos Aires, a imprensa estatal informou que o governo do presidente Mauricio Macri planeja adiar o envio do projeto para alterar prazos nos pagamentos de bônus de curto prazo.

Em meio ao noticiário, o peso se fortaleceu, mas a prudência prevalece até porque a liquidez por lá também foi muito baixa. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson reafirmou que não pretende adiar a data prevista para o Brexit, dia 31 de outubro, e negou que possam ocorrer eleições antecipadas, ao contrário do que vem dizendo a imprensa britânica.

Nesse quadro, a libra se enfraqueceu, com o dólar em geral em alta frente a outras divisas fortes