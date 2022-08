Dólar fecha estável e bolsa cai 0,91% em dia de volatilidade

O mês de agosto começou com volatilidade no mercado financeiro. Após alternar altas e baixas, o dólar terminou praticamente estável. A bolsa de valores teve um dia mais turbulento, caindo quase 1% e retornando aos 102 mil pontos, influenciada pelo exterior.







O dólar comercial encerrou esta segunda-feira (1º) vendido a R$ 5,179, com alta de 0,08%. A cotação oscilou bastante, chegando a cair para R$ 5,12 nos primeiros minutos de negociação, subiu para R$ 5,20 por volta das 14h30 e desacelerou até terminar próxima da estabilidade.

No mercado de ações, o índice Ibovespa, da B3, fechou aos 102.225 pontos, com queda de 0,91%. O indicador foi influenciado por ações de petroleiras e mineradoras, que sentiram a queda do preço internacional das commodities (bens primários com cotação internacional).

A virada nas bolsas norte-americanas no meio da tarde contribuiu para a alta do dólar e a queda da bolsa brasileira. Os receios de que os Estados Unidos estejam entrando em recessão voltaram a pesar no mercado global, empurrando para cima a cotação do dólar em todo o planeta.

No Brasil, os investidores estão em expectativa para a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que começa amanhã (2) e termina na quarta-feira (3). Segundo o boletim Focus, pesquisa semanal com instituições financeiras divulgada pelo Banco Central (BC), os analistas acreditam em elevação em 0,5 ponto percentual, de 13,25% para 13,75% ao ano.

* Com informações da Reuters