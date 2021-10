Dólar fecha em queda de 1,28%, a R$5,5525 na venda

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar teve desvalorização acentuada contra o real nesta segunda-feira, movimento apontado por investidores como um ajuste depois de fortes ganhos registrados na semana passada, com acenos recentes do governo ao mercado financeiro e a aproximação da reunião de política monetária do Banco Central também no radar.

O dólar spot caiu 1,28%, a 5,5525 reais na venda. Na B3, o dólar futuro tinha perda de 1,61%, a 5,5620 reais.

Na mínima do dia, a moeda norte-americana à vista chegou a cair 1,55%, a 5,5374 reais.

