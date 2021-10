Dólar fecha em queda de 1,47%, a R$5,3696

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar sofreu nesta sexta-feira a maior queda em três semanas e voltou a ficar abaixo de 5,40 reais, com operadores aproveitando a fraqueza da moeda no exterior para realizar lucros depois de a cotação cravar na véspera sete pregões de alta e fechar no pico em cinco meses.

O dólar à vista caiu 1,47% nesta sexta-feira, a 5,3696 reais, maior desvalorização percentual diária desde 9 de setembro (-1,80%).

O real dividiu com o rand sul-africano o posto de moeda com melhor desempenho global nesta sessão.

O declínio do dólar no dia, contudo, apenas amenizou a alta acumulada na semana, que ficou em 0,47% –a quarta semana consecutiva de ganhos, série positiva mais longa desde a mesma sequência de quatro ganhos entre as semanas findas em 11 de setembro e 2 de outubro de 2020.

Em 2021, o dólar sobe 3,43%.

(Por José de Castro)

Veja também