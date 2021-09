Dólar fecha em queda de 0,42%, a R$5,237

Por José de Castro

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar fechou em queda ante o real nesta quarta-feira, com o mercado embarcando em vendas na parte da tarde na esteira do fortalecimento do apetite por risco no exterior.

O dólar à vista caiu 0,42%, a 5,237 reais.

A cotação variou de 5,273 reais (+0,27%) a 5,2304 reais (-0,54%).

Lá fora, o índice do dólar –que mede o valor da moeda frente a uma cesta de seis rivais– ampliava a queda para 0,2% no fim da tarde, ao passo que em Nova York os mercados de ações terminaram perto das máximas intradiárias. [.NPT]

