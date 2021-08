Dólar fecha em queda de 0,95%, a R$5,2115

Por José de Castro

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar voltou a cair nesta quarta-feira e fechou na mínima em pouco mais de duas semanas, com o real mais uma vez liderando os ganhos entre as principais divisas globais, conforme captou o bom humor externo e viu novos ajustes após a forte pressão recente no mercado de câmbio.

O dólar à vista caiu 0,95%, a 5,2115 reais na venda, menor patamar desde o último dia 10 (5,1957 reais).

Neste pregão, a divisa variou de alta de 0,20% (a 5,2717 reais) a queda de 1,04% (para 5,2064 reais).

Com a baixa desta quarta, o dólar perdeu o suporte da média móvel linear de 100 dias (agora em 5,2547 reais), depois de na véspera deixar para trás a média de 200 dias (então em 5,3317 reais), potencialmente acionando ordens automáticas de venda da moeda, movimento que retroalimentaria o declínio da cotação.

Lá fora, o índice do dólar chegou ao fim da tarde perto das mínimas da sessão, que contou com novas pontuações máximas recordes para índices acionários dos EUA e mais uma alta do petróleo. [.NPT]

Veja também