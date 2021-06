Dólar fecha em queda de 0,95%, a R$5,0723 na venda

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar teve forte queda contra o real nesta segunda-feira, em sessão direcionada principalmente por fluxos, com todas as atenções do mercado voltadas às reuniões de política monetária do Federal Reserve e do Banco Central do Brasil, que se encerram na quarta-feira.

O dólar spot teve queda de 0,95%, a 5,0723 reais na venda. Na B3, o dólar futuro tinha queda de 0,98%, a 5,078 reais.

(Por Luana Maria Benedito)

