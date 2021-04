Dólar fecha em baixa de 0,87%, a R$5,4488

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar começou a semana em queda frente ao real, fechando no menor patamar em dois meses e abaixo de 5,45 reais, com as operações domésticas acompanhando o rali de moedas de commodities no exterior em meio a esperanças de retomada da economia mundial.

Aqui, o mercado também passou a colocar nos preços expectativas de avanço na agenda de reformas, superado o imbróglio orçamentário.

O dólar à vista caiu 0,87%, a 5,4488 reais na venda –menor patamar de encerramento desde 24 de fevereiro (5,4219 reais).

A moeda operou em queda por toda esta sessão, variando entre 5,4912 reais (-0,10%) e 5,4389 reais (-1,05%).

O dólar caiu em oito dos últimos nove pregões.

(Por José de Castro)

