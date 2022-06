Dólar fecha em alta de 1,48%, a R$4,9892 na venda; moeda sobe 4,43% na semana

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar teve forte alta contra o real nesta sexta-feira, embora tenha fechado abaixo de máximas acima da marca psicológica de 5 reais atingidas ao longo do dia, com dados de inflação norte-americanos mais elevados que o esperado desencadeando temores de endurecimento da trajetória de aperto monetário do banco central dos Estados Unidos.

A moeda norte-americana à vista encerrou a sessão em alta de 1,48%, a 4,9892 reais, seu maior patamar para fechamento desde o dia 16 de maio (5,0507 reais). Em relação à última sexta-feira, o dólar ganhou 4,43%, segundo avanço semanal seguido e o mais intenso desde o período findo em 26 de março de 2021 (+4,68%).





Na B3, às 17:01 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 1,70%, a 5,0175 reais.

(Por Luana Maria Benedito)