Dólar fecha em alta de 0,71%, a R$5,4849

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar voltou a fechar em alta e numa máxima em mais de cinco meses nesta terça-feira, após uma arrancada nos minutos finais dos negócios no mercado à vista que empurrou a moeda acima de 5,48 reais, com o nervosismo acerca de mais despesas no Brasil se somando ao dia de força da divisa norte-americana no exterior.

O dólar interbancário fechou em alta de 0,71%, a 5,4849 reais. É o nível mais alto desde 23 de abril (5,4967 reais).

O real dividiu com o peso chileno nesta sessão o título de pior desempenho nos mercados globais de câmbio, depois de na véspera amargar a mesma posição.

(Por José de Castro)

