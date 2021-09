Dólar fecha em alta de 0,66%, a R$5,3444

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar fechou esta sexta-feira no maior patamar em um mês frente ao real, engatando a terceira semana de ganhos, conforme operadores tomaram a moeda como posição defensiva diante de incertezas no Brasil e do fortalecimento da divisa no exterior com a perspectiva de alta de juros nos EUA.

Os problemas com a incorporadora chinesa Evergrande também se somaram à pressão de alta no dólar, com investidores se questionando se um eventual calote da empresa poderia ter desdobramentos severos na economia mundial.

O dólar à vista subiu 0,66% nesta sexta, para 5,3444 reais. É o maior valor desde o último dia 23 de agosto (5,3823 reais).

A alta desta sexta foi a terceira seguida e concluiu uma semana em que o dólar ganhou 1,08%.

Em setembro, a cotação avança 3,33%, elevando os ganhos no ano para 2,95%.

(Por José de Castro)

