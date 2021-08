Dólar fecha em alta de 0,87%, a R$5,2570

Por José de Castro

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar quebrou uma série de quatro quedas e fechou em alta contra o real nesta quinta-feira, em dia de maior influência do exterior, em que a moeda norte-americana ganhou terreno e as bolsas de valores recuaram por cautela à espera do discurso do chefe do banco central norte-americano, na sexta.

O dólar à vista subiu 0,87%, a 5,2570 reais, maior ganho percentual diário desde a quinta-feira passada (+0,88%).

A cotação oscilou de 5,2105 reais (-0,02%) a 5,2680 reais (+1,08%).

Lá fora, o índice do dólar frente a uma cesta de moedas fortes subia 0,25% no fim da tarde.

