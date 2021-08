Dólar fecha em alta de 0,67%, a R$5,2812

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar fechou acima de 5,28 reais nesta segunda-feira, no maior patamar desde maio, pressionado pela força da moeda norte-americana no exterior e pelo recorrente clima de instabilidade político-fiscal no plano doméstico.

O dólar à vista subiu 0,67%, a 5,2812 reais, maior nível desde 26 de maio (5,3127 reais).

A cotação variou de 5,2292 reais (-0,32%) a 5,298 reais (+0,99%).

Lá fora, o índice do dólar frente a uma cesta de moedas fortes tinha ligeira alta de 0,09%, mas mostrava ganhos mais expressivos contra divisas correlacionadas a matérias-primas, caso do real.

(Por José de Castro)

