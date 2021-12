Dólar escala a R$ 5,72 com apostas em mudança na política do Fed e remessas

O dólar escalou à máxima a R$ 5,7241 (alta de 0,53%) no mercado à vista há pouco. O responsável pela área de cambio da Terra Investimentos, Vanei Nagem, afirma que o cenário de inflação alta nos Estados Unidos deve levar o Fed a aumentar o volume da retirada de estímulos e a antecipar a alta de juros no país, o que pesa muito contra moedas emergentes, principalmente o real em meio à inflação elevada, desemprego alto e economia patinando no Brasil.

Remessa de lucros e dividendos sazonais de fim de ano também apoiam a demanda pela divisa americana, observa. Mas, segundo Nagem, o driver é a expectativa de uma mudança na política monetária dos EUA.

Dependendo do desfecho da reunião e do tom da fala de Jerome Powell, à tarde, o dólar poderá buscar os R$ 5,80, aposta o profissional.

