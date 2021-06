Dólar encosta em R$ 5,00 com exterior turbulento, Ptax e ruído político

O dólar acelerou a alta na última meia hora e registrou máxima a R$ 4,9954 (+1,08%) no mercado à vista. O responsável pela área de câmbio da Terra Investimentos, Vanei Nagem, diz que o exterior turbulento contribui para a pressão, além da briga em torno da Ptax com investidores defendendo suas posições. Quem apostou na alta do dólar, o chamado comprado, se beneficia hoje do mau humor global e no Brasil, avalia.

Aqui, segundo Nagem, os investidores estão preocupados com a inflação , diante da perspectiva de mais aumento do valor da bandeira tarifária 2 de energia elétrica para agosto e com ruídos políticos em torno da compra da vacina Covaxin e uma mudança no discurso do presidente Jair Bolsonaro.

“Bolsonaro parou de falar que seu governo não tem corrupção e, agora, diz que não pode controlar todos os ministérios, gerando desconfiança de que possa ter algo irregular no governo”, comenta o profissional.

No fim do dia, ontem, o diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, foi demitido do cargo, após ser acusado de pressionar servidores para acelerar a importação da vacina indiana Covaxin.

Além disso, o deputado federal Luis Miranda (DEM-RF) disse a interlocutores que recebeu proposta de propina durante encontro com o líder do Governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), e o lobista Silvio Assis, em Brasília, para que parasse de atrapalhar o negócio de contratação das vacinas da Covaxin pelo Ministério da Saúde.

“Não se sabe qual vai ser o tamanho do problema com a demissão de funcionário da Saúde, se há provas contundentes”, comenta o profissional.

Às 10h08, o dólar á vista subia a R$ 4,9924 (+1,02%). O dólar para agosto ganhava 0-,71%, a R$ 4,9915, após máxima a R$ 5,0115 (+0,82%)

,

Veja também