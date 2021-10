Dólar desacelera com ajuste técnico à previsão de alta mais forte da Selic

O dólar desacelera um pouco, após registrar máxima a R$ 5,5919 no mercado à vista. O gerente da mesa de derivativos da corretora Commcor, Cleber Alessie Machado Neto, diz que o dólar está “de lado” no exterior, mas sobe ante o real e parece ter ocorrido uma acomodação depois de se aproximar dos 5,60. Os dados de vendas de casas novas em setembro nos EUA trouxe alivio sobre a atividade norte-americana, mas não é um dado necessariamente inflacionário e pode ter induzido alivio da alta do dólar ante o real, avalia.

Para Machado Neto, a reprecificação da Selic para cima pode estar ajudando o dólar a não subir tanto. O mercado de câmbio faz um ajuste técnico à alta dos juros, que precifica elevação mais forte da Selic, amanhã.

É ajuste à expectativa de aumento do diferencial de juros interno e externo, que em tese melhoria a atratividade de recursos estrangeiros, mas o cenário inflacionário global e de piora da área fiscal interna podem limitar o potencial de carry-trade mais atrativo do real.

Às 11h25, o dólar á vista subia 0,21%, a R$ 5,5674.

Saiba mais