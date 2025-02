Dólar comercial cai quase 1% e atinge R$ 5,7118

O dólar continuou em queda generalizada ao longo da última hora, mas na comparação com as moedas emergentes continua caindo mais em relação ao real. O movimento ainda é reflexo da queda inesperada nas vendas do varejo dos Estados Unidos, que elevou as apostas de corte nos juros dos Estados Unidos neste ano, num contexto de permanência dos juros altos no Brasil.

Por volta das 15h30, o dólar à vista recuava 0,99%, para R$ 5,7118, enquanto o dólar futuro tinha queda de 0,92%, a R$ 5,7240.

Era o pior desempenho da moeda norte-americana em relação a uma divisa emergente. No mesmo horário, o rand sul-africano recuava 0,67%, e a rupia indiana caía 0,58%. O peso mexicano tinha queda de 0,56%.

Os temores em torno do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e crescentes incertezas sobre os rumos da economia do México, que pode também ser afetada pelas deportações em massa e pelas renegociações do tratado comercial com os vizinhos do Norte, devem fazer com que investidores globais repensem alocações de capital no país.

A dúvida é se o Brasil vai se beneficiar desse fluxo, com temores sobre a situação fiscal do País, que também vem sendo alvo da política comercial da Casa Branca, como no caso das tarifas ao aço, alumínio e etanol, embora com menor impacto até agora que no México.