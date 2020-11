Dólar cai seguindo exterior em meio a sinais de fluxo comercial positivo

O dólar no mercado à vista recua nesta quinta-feira, 12, refletindo o dólar mais fraco em meio à cautela moderada no exterior e correções em relação ao fechamento anterior. Na quarta-feira, o dólar spot subiu 0,43%, a R$ 5,4164, enquanto o dólar futuro dezembro terminou, depois, em queda de 0,48%, a R$ 5,3940. Há sinais de fluxo comercial positivo com a possibilidade de novas entradas de fluxo de capital estrangeiro rumo à bolsa, segundo operadores.

Investidores aguardam eventual retomada da agenda econômica no Congresso na próxima terça-feira, prometida ontem pelo governo em meio à piora do humor dos investidores. Os dados de Serviços no País tiveram a quarta alta seguida em setembro ante agosto, mas com fôlego mais fraco.

O volume de serviços prestados subiu 1,8% em setembro ante agosto, segundo o IBGE, ficando dentro das estimativas dos analistas (alta de 0,50% a 3,70%), e ligeiramente acima da mediana, de +1,60%. Ante setembro do ano anterior, houve queda de 7,2% em setembro de 2020, já descontado o efeito da inflação. Nessa comparação, as previsões eram de retração entre 9,50% e 5,20%, com mediana negativa de 7,90%.

Às 9h46 desta quinta-feira, o dólar à vista caía 0,68%, a R$ 5,3797. O dólar futuro de dezembro recuava 0,23%, a R$ 5,3820.

