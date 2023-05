Dólar cai frente ao real antes de decisões de política monetária

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 03/05/2023 - 9:09 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar caía frente ao real nos primeiros negócios desta quarta-feira, acompanhando a fraqueza da divisa norte-americana no exterior conforme investidores aguardam as decisões de política monetária do Federal Reserve e do Banco Central do Brasil.

Às 9:06 (horário de Brasília), o dólar à vista recuava 0,41%, a 5,0254 reais na venda.

Na B3, às 9:06 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,28%, a 5,0545 reais.

Na véspera, a moeda norte-americana à vista subiu 1,15%, a 5,0462 reais na venda.

O Banco Central fará neste pregão leilão de até 16 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de junho de 2023.

(Por Luana Maria Benedito)

