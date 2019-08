Dólar cai em linha com outras emergentes e refletindo apuração de ganhos

O dólar opera em queda no mercado doméstico, em linha com o sinal predominante no exterior em relação a outras divisas emergentes.

Os investidores ofertam a moeda americana para apuração parcial de ganhos recentes, que estavam acumulados em 8,55% nos últimos 30 dias até ontem, disse um operador de uma corretora. Segundo a fonte, as ofertas são puxadas por alguns exportadores e tesourarias de bancos.

O ajuste de baixa ante o real também é induzido pela queda predominante do dólar frente a divisas emergentes ligadas a commodities em meio à baixa de preços do petróleo e de metais básicos, como o cobre.

Predominam no exterior também expectativas de que grandes países adotem medidas de estímulo monetário e fiscal, mas persiste ainda um pano de fundo de cautela de que a economia global possa entrar em recessão. O índice DXY, que mede o desempenho do dólar ante uma cesta de moedas fortes, exibe viés de alta.

Às 9h35, o dólar à vista caía 0,66%, aos R$ 4,0397. O dólar futuro para setembro recuava 0,91%, aos R$ 4,0420, após tocar em mínima aos R$ 4,040 (-0,96%) e máxima aos R$ 4,0710 (-0,20%).