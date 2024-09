Dólar cai e real tem 2º melhor desempenho entre emergentes, de olho em Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/09/2024 - 17:56 Para compartilhar:

O dólar perdeu atratividade ante moedas fortes e emergentes nesta sexta-feira, 13. A melhora no sentimento dos investidores globais se deu diante da possibilidade de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) faça um corte mais agressivo nos juros. Assim, o real teve nesta sexta o segundo melhor desempenho entre as divisas emergentes, atrás apenas do peso mexicano. O dólar encerrou a semana com queda de 0,41%, acumulando baixa de 1,20% no mês de setembro até então.

A menos de uma semana da reunião de política monetária do Fed, uma reportagem do Wall Street Journal indicou que os dirigentes ainda estão indecisos sobre a magnitude do primeiro corte de juros por lá. Além disso, o ex-presidente do Fed de Nova York Bill Dudley defendeu um afrouxamento monetário mais agressivo.

Ambos eventos fizeram com que o mercado colocasse de novo na ponta do lápis a possibilidade de um corte de 50 pontos-base nos juros da maior economia do mundo. A plataforma do CME Group aponta 50% de chance para queda dos juros nos EUA tanto em 50pb quanto em 25pb.

“Percepção dovish em relação ao Fed comanda tudo. Fez com que os juros dos Treasuries caíssem, com a T-note de 2 anos fechando bem e a de 10 anos acompanhando. Esse cenário traz busca por ativos de risco, sendo benéfico para emergentes, como o Brasil”, afirma Luciano Costa, economista-chefe da corretora Monte Bravo.

Com máxima a R$ 5,6200 e mínima a R$ 5,5451 pela manhã, o dólar à vista terminou o dia em baixa de 0,91%, cotado a R$ 5,5673. Apesar da desvalorização na semana e no mês, a divisa norte-americana ainda se aprecia 14,71% no acumulado do ano.

Uma pesquisa do BTG Pactual, divulgada nesta sexta, mostrou que cerca de 44% dos entrevistados veem a taxa de câmbio no intervalo de R$ 5,20 e R$ 5,40 por dólar nos próximos 12 meses, reforçando uma expectativa de valorização do real. Por outro lado, uma parcela de aproximadamente 28% acredita que o dólar ficará entre R$ 5,40 e R$ 5,60.

Mais cedo, o real também foi apoiado pela valorização das commodities. Contudo, o petróleo acabou fechando em queda, de olho no fenômeno climático Francine e seu impacto no Golfo do México. O minério de ferro também fechou no negativo.