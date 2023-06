Dólar cai com fluxo e liquidez fraca por feriado em NY, após subir com exterior

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2023 - 10:16 Compartilhe

O dólar abriu em alta, acompanhando a tendência no exterior em manhã de liquidez reduzida, sem negócios em Nova York por causa de feriado nos Estados Unidos nesta segunda-feira, 19. Mas a moeda norte-americana inverteu o sinal e passou a cair ante o real com relatos de entrada de fluxo comercial.

O diretor da corretora Correparti, Jefferson Rugik, afirma que houve vendas de exportadores no mercado à vista nos primeiros negócios, após a subida do dólar à máxima intradia de R$ 4,8299 (+0,21%).

Na mínima, a moeda americana caiu a R$ 4,7920 (-0,57%).

Rugik acrescentou que o mercado de câmbio também ajusta-se à perda de força do dólar frente a alguns pares emergentes do real. O dólar passou a cair ante o rand sul africano e diminuiu ganho ante o peso mexicano, em meio à instabilidade do petróleo, que ensaiava leve alta há pouco, declarou.

No radar, por aqui, estão novos cortes nas projeções para o IPCA até 2026 no boletim Focus, em meio a expectativas pela decisão e o comunicado do Copom, na quarta-feira. Segundo analistas, o Banco Central pode sinalizar espaço para início de corte de juros. Na Focus, o mercado passou a prever deflação no IPCA de junho e a 1ª queda da taxa Selic em agosto, de 25 pontos-base, de 13,75% para 13,50% ao ano.

Operadores de câmbio têm afirmado que mesmo que o dólar suba um pouco, o diferencial do juro doméstico, ainda que se mantidas as previsões de mais altas do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) e baixa sustentada da Selic, segue atrativo e o fluxo comercial pode continuar favorável, limitando o espaço de recuperação do dólar ante o real.

No exterior, o dólar opera em alta ante outras moedas principais, depois de acumular perdas na última semana, em dia de liquidez restrita em meio a um feriado nos EUA e de agenda relativamente fraca.

Nesta semana, a agenda tem como destaque a participação do presidente do Fed, Jerome Powell, em duas audiências no Congresso norte-americano. O Banco do Povo da China (PBoC) anuncia decisão de juros no fim da noite de hoje e o Banco da Inglaterra (BoE), na quinta-feira.

Há expectativas de eventual corte de juros de longo prazo na China para estimular a economia e de nova alta de juros pelo BOE para combater a inflação resistente no Reino Unido.

Às 10h08, o dólar à vista caía 0,47%, a R$ 4,7970, ampliando queda em junho para 5,44% e, neste ano, para cerca de 9,15%. O dólar para julho recuava 0,43%, a R$ 4,8080.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias