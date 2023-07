Dólar cai antes de PPI dos EUA ecoando aposta em Fed ‘dove’ e sinais de estímulos chinês

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/07/2023 - 10:01 Compartilhe

O dólar recua em linha com o exterior em meio a expectativas pelo índice de inflação ao produtor (PPI) dos EUA em junho. Um apetite por ativos de risco persiste lá fora na manhã desta quinta-feira, 13, ecoando o CPI dos EUA ontem mais fraco que o esperado, que sugere interrupção no aperto de juros em setembro, após alta na reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) deste mês, nos próximos dias 25 e 26.

A moeda americana é pressionada ainda pela valorização do euro. A moeda comum da zona do euro ganhou força e renovou máxima intradia ante o dólar com a divulgação da ata de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), mas devolveu parte dos ganhos logo depois.

Na ata da reunião de junho, o BCE avalia que aumentos sucessivos de juros seriam necessários, no mês passado e em julho, e menciona a possibilidade de considerar novas altas das taxas mais adiante.

Já os contratos futuros do petróleo quase não se alteraram e sustentam ganho modesto, após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) elevar sua previsão de alta na demanda global por petróleo em 2023 em cerca de 100 mil barris por dia (bpd), em relatório mensal divulgado hoje cedo.

No Brasil, a agenda é mais fraca e o mercado de juros será movimentado ainda pelo leilão de LTN e NTN-F do Tesouro (11h). Mais cedo, o IBGE informou que a produção industrial subiu em 12 dos 18 locais pesquisados no País em maio ante maio/2022.

O Congresso também já esta em recesso “branco”, após as votações da reforma tributária e do projeto de lei do Carf na sexta-feira passada. Oficialmente, o recesso parlamentar começa semana que vem, dia 18 de julho.

O relator da reforma tributária senador Eduardo Braga (MDB-AM) reforçou ontem o objetivo de votar o texto no Senado até o final de outubro, para que a Câmara tenha tempo de retomar a análise da proposta, garantindo a promulgação até o fim do ano.

Além disso, deve entrar no radar dos analistas financeiros a possibilidade de o governo adotar incentivos fiscais ao setor de eletrodomésticos. Ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugeriu um programa voltado à linha branca, como geladeiras e máquinas de lavar roupas. A medida seria uma forma de incentivar o consumo por parte da população mais pobre. Não há cálculos oficiais sobre o impacto fiscal que a medida teria.

Às 9h19 desta quinta, o dólar á vista perdia 0,07%, a R$ 4,8132. O dólar para agosto recuava 0,09%, a R$ 4,830. O ínice DXY caía 0,39%, aos 100,13 pontos.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias