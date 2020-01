Dólar cai ante principais, mas avança frente a emergentes em clima de cautela

O dólar recuou diante de outras moedas principais, mas teve alta frente a divisas de países emergentes e commodities, em um quadro de aversão ao risco por causa dos impactos do surto de coronavírus. Além disso, a libra se fortaleceu, no dia da saída do Reino Unido da União Europeia e, sobretudo, ainda na esteira da decisão do dia anterior de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE).

No fim da tarde em Nova York, o dólar caía a 108,36 ienes, o euro avançava a US$ 1,1092 e a libra tinha alta a US$ 1,3202. O índice DXY, que mede o dólar ante outras moedas fortes, teve baixa de 0,49%, a 97,390 pontos.

O coronavírus continuava a se disseminar, com novos casos dentro e fora da China. Com isso, analistas calculavam os possíveis impactos na economia. O JPMorgan cortou em 0,3 ponto porcentual sua previsão de alta no Produto Interno Bruto (PIB) global no primeiro trimestre, para 2,3%. O Barclays, por sua vez, citou em relatório que na própria China o crescimento pode ser afetado entre 0,1 e 1,3 ponto porcentual todo o ano, a depender de quanto tempo durem os problemas causados pelo surto. A Capital Economics, por sua vez, projeta que o crescimento chinês pode ficar em cerca de 3% no primeiro trimestre, de uma estimativa anterior de 5,7%.

O ING, por sua vez, destacou em outro relatório a “montanha russa” vivida pelo dólar nas últimas sessões. O banco diz que o temor com o coronavírus tende a apoiar a moeda americana, mas a notícia também volta a acender esperanças de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) possa relaxar mais sua política monetária, o que pressiona a divisa. Segundo o ING, além do coronavírus, o foco na próxima semana estará nos números do relatório mensal de empregos (payroll), que sai na sexta-feira.

Na Europa, a Western Union comentou que a libra estendeu hoje um rali motivado pelo BoE. O banco central britânico manteve os juros, quando alguns no mercado apostavam em corte. A Western Union lembra ainda em relatório que o dia de hoje marca a saída formal do Reino Unido da UE, o Brexit, mas diz que a incerteza sobre um acordo comercial com o bloco continuará como um tema delicado, mantendo a libra “vulnerável” no futuro próximo.

Ante as moedas emergentes e commodities, o dólar avançou, por exemplo, a 18,9206 pesos mexicanos, a 60,2869 pesos argentinos e a 15,0339 rands sul-africanos.