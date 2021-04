Dólar cai ante o real nos primeiros negócios repercutindo exterior positivo

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar abriu em queda ante o real nesta quinta-feira, devolvendo a alta da véspera, em dia de otimismo global e busca por ativos de risco após na sessão anterior o banco central dos Estados Unidos reforçar expectativas de manutenção de farta liquidez, o que beneficia países emergentes como o Brasil.

O dólar à vista caía 0,7%, para 5,6071 reais, às 9h14.

No exterior, o índice do dólar recuava 0,13%, os futuros de Wall Street subiam até 0,8%, os preços dos Treasuries cediam e as commodities se valorizavam.

(Por José de Castro)

