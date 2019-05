Dólar cai ante iene com comércio, mas avança sobre libra e euro com Brexit

O dólar teve uma sessão mista em relação aos seus principais rivais nesta quarta-feira, 22, caindo contra o iene japonês diante da busca por segurança baseada em um maior pessimismo com o conflito comercial entre Estados Unidos e China, mas avançando sobre a libra e o euro com mais um revés da primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, em sua tentativa de aprovar um acordo para o Brexit.

Próximo ao horário de fechamento em Nova York, a moeda americana caía a 110,34 ienes, enquanto a britânica cedia a US$ 1,2663 e o euro, a US$ 1,1157.

Neste que vem sendo o maior driver dos mercados nos últimos dias, o governo dos Estados Unidos estaria considerando incluir outras empresas da China na mesma lista de restrições comerciais em que já enquadrou a Huawei, segundo noticiaram diferentes veículos da imprensa internacional.

Além disso, o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, disse não haver previsão de uma nova rodada de negociações comerciais com Pequim e comentou que o governo do país asiático haveria dado “um grande passo para trás” nas tratativas recentemente. O tom negativo provocou busca por segurança no iene.

Já no Reino Unido, repercutiu a renúncia da até então líder do governo de Theresa May na Câmara dos Comuns, Andrea Leadsom, que se negou a representar o novo plano da primeira-ministra no Parlamento.