Dólar cai a R$ 5,72 por temores de recessão nos EUA, estímulos na China e IBC-Br forte

O dólar sustenta queda no mercado à vista na hora final da manhã desta segunda-feira, 17, e segue rodando perto dos R$ 5,72. A moeda norte-americana se enfraquece globalmente diante dos temores de recessão nos EUA após dados econômicos mais fracos e das tarifas do governo Trump, afirma Fabrizio Velloni, economista-chefe da Frente Corretora.

“A contínua recuperação do real é favorecida pelo aumento do diferencial de juros entre Brasil e EUA, estímulos internos da China e possíveis negociações tarifárias.” Caso as conversas comerciais com os EUA fracassem, o Brasil pode ampliar exportações para a China, aponta Velloni.

Ainda, segundo ele, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) acima do esperado em janeiro aponta para inflação ainda elevada e continuidade da alta da Selic, beneficiando o real via atratividade de investidores estrangeiros para carry trade.

A possível votação do Orçamento na quarta-feira está no radar, mas ele vê dúvidas sobre o apoio da oposição ao governo.