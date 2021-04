Dólar cai a R$ 5,61 com exportador vendendo moeda e desaceleração de Treasuries

O dólar retoma queda leve no mercado à vista, respondendo a ingresso de exportador na venda de moeda e um movimento de redução de posições em meio à desaceleração dos retornos dos Treasuries de longo prazo, diz Jefferson Rugik, diretor-superintendente da Correparti. Para ter ideia, às 11h50, o juro do T-Note dez anos subia a 1,5729%, ante máxima intradia a 1,5905%, de 1,547% no fim da tarde de ontem, cita Rugik.

Segundo ele, o dólar à vista chegou a subir mais cedo à máxima, a R$ 5,6776 (+0,88%), precificando uma saída grande de investidor estrangeiro do Brasil e, por isso, o dólar buscou rapidamente o patamar dos R$ 5,67 mais cedo”, comenta.

Às 11h56, o dólar à vista renovou mínima a R$ 5,6167 (-0,20%).

